Paura per Cardi B: ricoverata in ospedale per un'emergenza medica

Paura per Cardi B, che con un messaggio social ha messo in allarme i fan. La rapper è stata infatti ricoverata in ospedale per un'emergenza medica e in un post su Instagram ha scritto: "Sono così triste nel condividere questa notizia, ma sono stata in ospedale per riprendermi da un'emergenza medica negli ultimi due giorni e non potrò esibirmi al ONE MusicFest" e ha poi aggiunto rassicurando tutti: "Mi si spezza il cuore al pensiero che non potrò vedere i miei fan questo fine settimana. Grazie per la comprensione, tornerò più forte e più in salute presto".