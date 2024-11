In un'intervista con il Sunday Times con suo figlio, Art Garfunkel Jr, il musicista, 83 anni, ha rivelato di aver pranzato con il suo ex compagno di band Paul Simon "un paio di settimane fa", la prima volta insieme "in molti anni”.“Ho guardato Paul e ho detto: ‘Cosa è successo? Perché non ci siamo più visti?’”, ha raccontato Garfunkel: “Paul ha menzionato una vecchia intervista in cui io avrei detto alcune cose che non gli erano piaciute" (l'artista non ha però rivelato di che intervista si tratta, ndr).

“Ho pianto quando mi ha detto quanto gli avevo fatto male. E guardando indietro ho capito che probabilmente con quell'intervista avevo voluto scuotere l'immagine da bravi ragazzi del duo Simon & Garfunkel. Sono stato un vero stupido!”

"Volevo scusarmi prima che sia troppo tardi. Ora penso che tra noi ci sia di nuovo un clima meraviglioso. Ma se ci penso mi viene di nuovo da piangere. Sento ancora il calore del suo abbraccio", ha aggiunto Garfunkel, 83 anni compiuti il 5 novembre, al domenicale britannico.