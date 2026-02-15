Patty Pravo, tutto quel che bisogna sapere sul progetto "Opera"

Per dare vita all’album “Opera”, in uscita il 6 marzo, Patty Pravo si è avvalsa della collaborazione di vari talenti musicali legati ai generi più disparati. Tra i più vicini alle sue sonorità ci sono Morgan, Giuliano Sangiorgi, Raphael Gualazzi e Francesco Bianconi, mentre fanno parte della quota pop/indie/alternativa Pierpaolo Capovilla, Serena Brancale, Cristina Donà, La Rappresentante di Lista (ossia Veronica Lucchesi e Dario Mangiarancina) e Marianne Mirage. Assieme a loro ha dato vita a undici tracce inedite: “Opera”, “Oggi piove”, “Noi due”, “Maledetta verità”, “L’amore impertinente”, “L’equilibrio”, “Foto nella mailbox”, “Ho provato tutto”, “Cosa vuoi che sia”, “Ratatan” e “L’isola”.