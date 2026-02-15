Patty Pravo, tutto quel che bisogna sapere sul progetto "Opera"
La cantante ha deciso di celebrare i sessant'anni di carriera con un disco ricco di collaborazioni e una tournée che la porterà nei musei e nei teatri
Il 2026 è un anno importante per Patty Pravo, perché segna il sessantesimo anniversario dall’inizio della sua carriera. Per celebrare un percorso lungo e ricco di successi incredibili, la cantante ha deciso di regalare al pubblico “Opera”, un progetto ambiziosissimo che prevede l’uscita di un nuovo disco – il ventesimo registrato in studio – e un tour esperienziale nei musei e nei teatri di alcune delle principali città italiane.
"Opera", il brano scritto da Giovanni Caccamo
"I festeggiamenti per i sessant’anni della carriera di Patty Pravo - all’anagrafe Nicoletta Strambelli - prenderanno ufficialmente il via durante il Festival di Sanremo, quando l’artista veneziana intonerà sul palco dell’Ariston “Opera”, il brano che dà il titolo al nuovo album, che è stato scritto e composto per lei da Giovanni Caccamo. Durante la serata dedicata alla cover non mancherà un tributo alla grande amica Ornella Vanoni sulle note di “Ti lascio una canzone”. L’esibizione sarà accompagnata dall’orchestra diretta dal maestro Valter Sivilotti e dalle movenze del primo ballerino della Scala Timofej Andrijashenko.
Un album ricco di collaborazioni
Per dare vita all’album “Opera”, in uscita il 6 marzo, Patty Pravo si è avvalsa della collaborazione di vari talenti musicali legati ai generi più disparati. Tra i più vicini alle sue sonorità ci sono Morgan, Giuliano Sangiorgi, Raphael Gualazzi e Francesco Bianconi, mentre fanno parte della quota pop/indie/alternativa Pierpaolo Capovilla, Serena Brancale, Cristina Donà, La Rappresentante di Lista (ossia Veronica Lucchesi e Dario Mangiarancina) e Marianne Mirage. Assieme a loro ha dato vita a undici tracce inedite: “Opera”, “Oggi piove”, “Noi due”, “Maledetta verità”, “L’amore impertinente”, “L’equilibrio”, “Foto nella mailbox”, “Ho provato tutto”, “Cosa vuoi che sia”, “Ratatan” e “L’isola”.
L’album, prodotto da Taketo Gohara, sarà impreziosito dalla veste grafica curata da Caccamo e da dei poster interni firmati dall’artista Giovanni Robustelli.
Le esibizioni di Patty Pravo nei musei e nei teatri
Oltre all’album, il secondo cuore del nuovo progetto musicale è il tour nei musei. Patty Pravo ha scelto di presentare il disco in questi luoghi per provare a stimolare i giovani a riappropriarsi della bellezza. La prima tappa si svolgerà il 25 marzo a Milano, nelle Gallerie d’Italia. Ne seguiranno altre tre:
1) 27 marzo: Firenze (Palazzo Medici Riccardi)
2) 29 marzo: Roma (GNAM)
3) 31 marzo: Napoli (Gallerie d’Italia)
Dall’otto aprile in poi, invece, la cantante si esibirà sui palcoscenici dei principali teatri italiani. Il tour inizierà dal Teatro Verdi di Firenze per poi chiudersi a maggio al Brancaccio di Roma, passando per gli Arcimboldi di Milano.
Ecco tutte le date annunciate:
1) 8 aprile: Firenze, Teatro Verdi
2) 10 aprile: Varese, Teatro Intred
3) 12 aprile: Torino, Teatro Colosseo
4) 20 aprile: Bologna, Teatro EuropAuditorium
5) 6 maggio: Milano, Teatro Arcimboldi (TAM)
6) 8 maggio: Cremona, Teatro Infinity 1
7) 10 maggio: Bergamo, Choruslife Arena
8) 14 maggio: Padova, Gran Teatro Geox
9) 17 maggio: Roma, Teatro Brancaccio.