Patty Pravo torna con "Ho provato tutto", ritratto di una artista libera

La forza di Patty Pravo è quella di essere sempre stata una artista libera, anche in tempi non sospetti. Non è un caso se artiste del calibro di Madonna da sempre la guardino come esempio da seguire. Patty ha anticipato i tempi e come recita il titolo del nuovo singolo "Ho provato tutto", ha fatto dell’emancipazione la sua bandiera. Il brano è scritto da Francesco Bianconi e prodotto da Taketo Gohara ed è una fotografia delle esperienze più intense vissute dall’artista tratteggiando il suo percorso più intimo e personale.