A tutti quelli che hanno sempre fatto ironia su un suo uso eccessivo negli ultimi anni, la cantante ha risposto affermando di "non aver mai fatto niente, a parte qualche punturina". Lo ha detto nel corso di un'intervista televisiva, rimarcando comunque di non avere nulla in contrario rispetto alla chirurgia estetica. Alla domanda dell'intervistatrice riguardo cosa si farebbe, Patty Pravo ha risposto dicendo "un bel lifting, ma non ho tempo per farlo".

Per Patty Pravo una vita piena di eccessi e sregolatezze, da vera popstar. Nel corso dell'intervista inevitabile affrontare l'argomento droghe, su cui la cantante non è mai stata reticente. "A parte cocaina ed eroina le ho provate tutte" ha detto mostrandosi anche stupita al pensiero che qualcuno non faccia altrettanto. "Chi è che fa questo mestiere senza anfetamina?" si è chiesta sottolineando che la sua affermazione non si riferiva agli anni 70 ma "in generale". E quando la conduttrice le ha chiesto degli effetti, la cantante le ha spiegato: "Stai sveglio: lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità".

Patty Pravo ha raccontato anche i suoi amori, così tanti che a un certo punto è sembrata faticare a mettere insieme l'elenco dei suoi mariti: cinque matrimoni di cui, in un momento della sua vita, tre contemporanei. Rimasta in buoni rapporti con tutti? "Beh, quasi con tutti" ha risposto.