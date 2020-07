Inossidabile Patty Pravo, è lei miss maglietta bagnata 2020

LEGGI ANCHE >

Patty Pravo rivela: "Nella mia vita ho fatto di tutto e ne sono felice"

Bionda, occhi di ghiaccio, interprete di una divinità senza fine. Carismatica ed affascinante, Patty Pravo ha attraversato quarant'anni di musica leggera italiana, cambiando la sua immagine più volte, ma senza mai compromettere una personalità unica. Idolo beat, musa ispiratrice di grandi artisti, ha partecipato a dieci Festival di Sanremo.

Per lei hanno scritto Lucio Battisti, Paolo Conte, Vasco Rossi, Francesco Guccini, Gino Paoli, Francesco De Gregori, Riccardo Cocciante e ancora Dalla, Fossati, Lauzi, Venditti, Battiato. Elencare i principali successi non è cosa semplice: "Ragazzo Triste", "La bambola", "Pazza Idea", "E dimmi che non vuoi morire", "Non andare via", "Tutt'al più", "Il Paradiso", "Pensiero stupendo", "Una donna da sognare", "Una mattina d'estate".