Per Patty Pravo le etichette contano poco, soprattutto quando si parla di sentimenti. La cantante 77enne vive da più di tredici anni una relazione solida e profonda con Simone Folco, più giovane di lei di oltre quarant'anni. Il compagno della celebre artista è anche una figura centrale nella sua vita professionale. Designer e curatore d'immagine, è entrato nel suo mondo quando era poco più che ventenne, portando creatività e visione.