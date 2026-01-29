Patty Pravo e l'amore per Simone Folco: "40 anni di differenza? A noi non importa"
Lui ha 36 anni, lei è un'icona della musica italiana: un legame che dura da oltre tredici anni e non teme la differenza d'età
Per Patty Pravo le etichette contano poco, soprattutto quando si parla di sentimenti. La cantante 77enne vive da più di tredici anni una relazione solida e profonda con Simone Folco, più giovane di lei di oltre quarant'anni. Il compagno della celebre artista è anche una figura centrale nella sua vita professionale. Designer e curatore d'immagine, è entrato nel suo mondo quando era poco più che ventenne, portando creatività e visione.
Patty Pravo ha riconosciuto fin da subito il suo talento, decidendo di affidargli un ruolo sempre più importante nel suo percorso artistico. Oggi Folco segue la cantante in ogni aspetto della quotidianità: dai progetti di lavoro ai viaggi, fino ai momenti di pausa. La loro vita insieme è dinamica, condivisa spesso anche sui social, dove emergono frammenti di complicità e leggerezza. La cantante ha più volte spiegato che tra loro esiste una forma di amore profonda e speciale, fatta di affetto, rispetto e divertimento. Un legame in cui l'età non rappresenta un ostacolo, ma semplicemente un dettaglio irrilevante.
Dopo una vita sentimentale intensa, vissuta sempre sotto i riflettori, Patty Bravo sembra aver trovato in Simone Folco una dimensione più equilibrata e autentica: un amore discreto, lontano dai clamori, che si nutre di presenza quotidiana.