Paura per Patti Smith: sviene sul palco durante uno show a San Paolo

Paura per Patti Smith, 78 anni, che durante uno show a San Paolo, in Brasile, è svenuta sul palco. Soccorsa, è rientrata in scena, dopo dieci minuti di stop, su una sedia a rotelle: si è scusata con il pubblico e ha portato a termine in anticipo lo spettacolo, intonando altre due canzoni, compresa la hit "Because the night". Quando i video del malore e del rientro in scena hanno iniziato a diventare virali con notizie poco incoraggianti sul suo stato di salute, sia la produzione dell'evento che lei stessa via social hanno preso posizione dando la loro versione dei fatti. "Sto bene, fidatevi di me": con queste parole l'artista ha rassicurato i fan.