Partorisce durante un concerto dei Metallica: "Nato sulle note di Enter Sandman"

E' nato a ritmo heavy metal il piccolo Luan Figueirò.

E' successo l'altra sera durante un concerto dei Metallica a Curitibo nello stadio Pereira, in Brasile . Joice Figueirò, tatuatrice, aveva comprato i biglietti per il concerto tre anni fa, prima che la pandemia chiudesse stadi e teatri. E quando finalmente la sua band preferita ha annunciato la data dello show non ci ha pensato due volte, sebbene fosse alla 39esima settimana di gravidanza. Il piccolo però non ha voluto attendere e tre canzoni prima della fine dello spettacolo è venuto al mondo, sulle note di "Enter Sandman".