I Metallica usano cani anti-Covid per concerti a prova di virus

IPA

Non solo mascherina FFP2 e disinfettante per le mani per salvaguardare un tour dal Covid. I Metallica sono la prima band ad aver utilizzato dei cani addestrati a fiutare e a scovare il virus negli esseri umani, per salvaguardare loro stessi e il loro staff. Questo grazie agli animali della compagnia Bio-Detection K9 dell’Ohio. La metal band si è affidata al fiuto di questi cani per i loro concerti a Fort Lauderdale e ad Atlanta. Visto il successo, ha deciso di utilizzarli anche per gli show del loro 40esimo anniversario a San Francisco.