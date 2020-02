I Metallica annullano due concerti, Hetfield: "Devo andare in rehab"

"Cara famiglia dei Metallica, mi addolora scriverlo, ma non potrò essere al Sonic Temple a Columbus, né al Louder Than Life a Louisville”, scrive James Hetfield dei Metallica in una lettera aperta ai fan sui social annunciando la cancellazione delle esibizioni della band previste in due festival americani. Il cantante ha spiegato che in quei fine settimana ha degli impegni legati alla sua terapia riabilitativa.

I Metallica avrebbero dovuto esibirsi al Sonic Temple Festival, in Ohio, il 15 maggio e al Louder Than Life, in Kentucky, il 18 settembre.

Il frontman della band si è scusato con i fan: “Sto facendo grandi sforzi per restare in salute e in quei fine settimana ho in programma sedute importanti che non possono essere spostate. Mi scuso con i fan che hanno acquistato i biglietti". E poi ha spiegato: “La verità è che nell’ultimo anno di tour non ho dato priorità alla mia salute e ora so che la salute mentale viene prima di ogni altra cosa”.

ll 56enne musicista aveva iniziato il suo percorso riabilitativo nel settembre 2019 ed era tornato sul palco per la prima volta lo scorso 20 febbraio a Beverly Hills per un concerto in memoria di Eddie Money.

