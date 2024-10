Con "Parthenope" Paolo Sorrentino torna alla sua Napoli: "Non ho paura di essere sentimentale"

"Parthenope", un ideale seguito di "È stata la mano di Dio", racconta una storia di gioventù che Sorrentino non ha vissuto: "Ho scritto il film attingendo a zone anonime del mio io. Mi lega a Parthenope un'idea di libertà. La protagonista non si allontana mai da questa bussola che è la libertà, che riesce a frequentare favorita anche da una città che è libera, poco giudicante, per niente perbenista". Il film è anche la storia degli incontri di Parthenope, l'amore ragazzino, il fratello suicida e poi con il professore interpretato da Silvio Orlando ("un film con lui è come vincere un'esperienza di freeclymbing!"), con l'attrice ex bellissima Isabella Ferrari ("Ho sentito spessissimo il pregiudizio della bellezza, non nego di aver sentito rancore per molti anni della mia vita e la maschera che indossa Flora Malva nel film mi ha aiutato molto, perchè per una attrice non guardarsi allo specchio, non vedere le rughe del tempo passato, è una grande libertà"), con il laido Tesorone vescovo del Tesoro di San Gennaro interpretato da un grandissimo Peppe Lanzetta, con la rancorosa diva Luisa Ranieri ("Sophia Loren non c'entra niente, nel personaggio di Greta Cool c'è l'archetipo di una star al tramonto"), con lo scrittore Gary Oldman. Dice Stefania Sandrelli, la Parthenope ormai anziana alla fine del film: "Il tempo passa - sospira - ma a me piace talmente tanto vivere. Sono esagerata in tutto, vorrei vivere 250 anni, ma sono felice di chiudere la mia carriera artistica con Sorrentino dopo averla cominciata con Germi".