Parte da Genova la nave di Vasco: destinazione Cagliari per le ultime date del tour

E' salpata da Genova la nave di Vasco Rossi. Un traghetto interamente dedicato al Komandante, che porterà i fan più accaniti da Genova a Cagliari, dove si terranno le ultime date del suo tour "Non stop Live". E no stop sarà anche il viaggio dei fan, che navigheranno ininterrottamente per due giorni. Vasco già attende i suoi supporter in Sardegna, dove torna con due concerti dopo 9 anni d'assenza.