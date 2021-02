Paris Hilton racconta in lacrime la sua tragica esperienza: "Io abusata in collegio"

"Il mio nome è Paris Hilton , sono una persona sopravvissuta all'abuso delle istituzioni e parlo oggi a difesa di centinaia di ragazzi detenuti in strutture di rieducazione sparsi negli Stati Uniti". Con voce tremante e lacrime che le solcavano il viso, la trentanovenne ereditiera dell'impero alberghiero ha testimoniato alla commissione senatoriale Giustizia dello Stato dello Utah degli abusi subiti nell'esclusivo liceo Provo Canyon School, che ha frequentato per 11 mesi quando aveva 16 anni. Paris ha raccontato di aver subito maltrattamenti fisici e psicologici.

Paris Hilton ha riportato la sua esperienza a favore del disegno di legge ad opera dei legislatori dello stato americano che richiede una maggiore supervisione da parte del governo dei centri di riabilitazione giovanile. "Per tutti i venti anni che ho alle spalle sono stata perseguitata da un incubo ricorrente: due sconosciuti mi rapiscono nel mezzo della notte, mi spogliano per perquisirmi, e poi mi rinchiudono in un edificio. Mi piacerebbe dirvi che si è trattato solo di un cattivo sogno, ma non è stato così", ha detto l'attrice, cantante, modella.

L'ereditiera ha dichiarato anche che il personale del collegio la picchiava, la costringeva a prendere pillole sconosciute, la guardava mentre faceva la doccia e la obbligava a stare in isolamento senza vestiti come punizione: "Ero costretta a prendere pillole, mi lasciavano stordita per giorni. Riuscivano a piegare la mia volontà. La mia custode si vantava con le colleghe di essersi riuscita".

Non è la prima volta che Paris racconta questa la storia. Lo ha già fatto nel documentario "This is Paris" lanciato sul Web a settembre 2020, nel quale ha dettagliato le sevizie delle quali è stata vittima all'età di 16 anni, quando i genitori decisero che l'unico modo per curarla dalle intemperanze giovanili era rinchiuderla in un istituto privato di riabilitazione: la Provo Canyon in Utah. Una scuola privata specializzata nel trattamento di adolescenti difficili dove già nel 1997 i genitori della ragazza pagarono un conto di 300mila dollari per tenerla confinata durante i mesi di cura.

