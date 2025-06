Dai Massive Attack agli Who e gli Smashing Pumpkins: si accende il Parco della Musica di Milano

Il PMM si distingue per la sua proposta artistica di livello internazionale, con una line-up accuratamente selezionata e distribuita su due iconici palchi modulabili. Offre al pubblico esperienze musicali diverse, abbracciando molteplici generi e rivolgendosi a tutte le generazioni. Gli artisti internazionali che hanno scelto come unica data italiana Parco della Musica di Milano sono i Nine Inch Nails e Kool & the Gang, mentre apriranno a Milano il loro tour nel nostro Paese Massive Attack, Ozuna, Blonde Redhead e The Smashing Pumpkins. Grande attesa poi per The Who di Pete Townshend e Roger Daltrey, assenti a Milano dal 2016.