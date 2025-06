Paolo Vallesi "In fuga verso il sole": ecco il video in anteprima

Il video, regia di Michele Vitiello con la collaborazione di Niccolò Carosi, prodotto da Pasquale Scilanga per Clodio Music, prende spunto dal mito di Icaro e lo interpreta, lo rivisita ambientandolo ai nostri giorni, fra IA e Arte. Michele Vitiello sottolinea: "Paolo Vallesi in questo brano, racconta una storia d'amore e le sue traiettorie a volte incongruenti come del resto l'amore ci ha abituato, abbiamo di cercato di realizzare questa suggestione appunto... in fuga verso il sole".