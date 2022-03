"Bentornato" Paolo Vallesi, due album per i trent'anni di carriera

"E' il progetto più complesso e anche il più importante che abbia realizzato: sono stati necessari quasi due anni di lavoro perché non è facile produrre due album separati e distinti ma con una logica comune - spiega Vallesi -. Adesso finalmente il mio sogno si avvera, sembrava irrealizzabile e invece è diventato realtà. Non vedo l’ora di presentare le canzoni dal vivo al mio pubblico, per festeggiare con loro questi 30 anni insieme".

"Con 'Io', canzoni nuove, spunti e sonorità nuove, ho voluto realizzare un album che avesse un suono da 2022 che però mantenesse l’entusiasmo della composizione degli anni 90 - spiega -, quando producendo un disco sapevi che sarebbe stato ascoltato per molto tempo, al contrario di oggi dove per forza di cose un album dura di meno. 'Noi' è invece un disco celebrativo, con un suono e produzioni molto varie e diverse tra loro. Ho immaginato di far diventare ogni brano come se fosse di chi lo ha cantato con me, spaziando dalla musica quasi ‘classica’ a quella ‘indie’ o, in qualche caso, dance ed EDM".

Tracklist di “IO”

1 Bentornato

2 Canzone d’amore

3 Dimentica

4 Tra una storia e un’altra storia

5 Estate 2016

6 Meglio di niente

7 Come brina d’Agosto

8 Ritrovarsi ancora

9 È bastato un momento

10 Giovane per sempre

Tracklist di "NOI"

1 La forza della vita con Gianni Morandi2 Le persone inutili con Enrico Ruggeri3 Non andare via con Gigi D'Alessio4 Grande con Dolcenera5 Non mi tradire con I Legno6 Il cielo di Firenze con Marco Masini7 Sempre con Danti8 Pace con Amara9 Le fughe annerite delle mattonelle (inedito) con Leonardo Pieraccioni