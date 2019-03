Paolo Vallesi, "Ritrovarsi ancora" è il brano che segna la rinascita

Si intitola " Ritrovarsi ancora " il nuovo singolo di Paolo Vallesi che segna il ritorno del cantautore fiorentino. Un inno alla vita in cui Vallesi, fresco vincitore del programma "Ora o mai più", ritrova sé stesso mettendo a fuoco tutte le sue emozioni legate al suo percorso e alla sua rinascita. Tgcom24 vi offre il video in anteprima esclusiva.

"Questo nuovo singolo - racconta Paolo Vallesi - è una canzone scritta in 30 minuti, che ripercorre alcuni momenti che per me, e solo per me, sono stati tra i più importanti della mia vita. Si parla di ritrovarsi insieme ancora una volta a distanza di tempo. L'ho scritta pensando a quello che sarebbe successo durante la mia partecipazione al programma".



Attualmente il cantautore è impegnato alla realizzazione del suo nuovo album e il 23 Maggio partirà da Firenze, la sua città, per il nuovo tour.