Paolo Ruffini è Puck in "Sogno di una notte di mezza estate": "In scena Shakespeare in chiave hard-pop..."

"Shakespeare è urgente, anche i giovani lo devono poter capire e apprezzare", spiega l'attore, che parla di uno spettacolo culturalmente indirizzato anche e soprattutto alle nuove generazioni di spettatori 2.0, con l'intento di sedurli: perché in fondo è proprio questo che deve fare il teatro.



Lo sa bene Massimiliano Bruno, che ha rivisitato la commedia di Shakespeare in chiave pop, ovvero restandovi fedele nell'impostazione, ma estrapolandone l'anima popolare: "Perché Shakespeare in fondo è po' pop e si presta ad operazioni come questa", commenta Ruffini.



Al "Sogno" shakesperiano "non vengono fatte aggiunte bensì sottrazioni", dice l'attore, senza modificarne l'essenza, per restituirne lo spirito più giocoso e grottesco, leggero e divertente, anarchico e onirico al fine da renderlo più fruibile a tutti.



Un tagli & cuci a suon di semplificazioni e modernizzazioni, che tuttavia non stravolgono l'assetto verticale del testo preservandone i suoi significati stratificati, sulla complessità dell'amore, sulla capacità e l'incapacità di vedere e di vedersi... ma offrendo al pubblico una chiave di lettura più accessibile.

Il "Sogno" di Bruno è un organismo dinamico, che vede in scena creature circensi di un circo un po' decadente, per i quali è stato inventato un linguaggio tutto nuovo, a metà strada tra l’Armata Brancaleone e "The Snatch" di Guy Ritchie. Tutto ruota attorno alle vicende amorose di Ermia e Lisandro, e di Elena e Demetrio, le cui avventure sentimentali sono complicate dall’entrata in scena di Oberon, antesignano cripto-gay e Titania, una Violante Placido super aggressiva e dark, re e regina delle fate che, servendosi di un folletto di nome Puck, un Paolo Ruffini violinista che non sa suonare, folletto si, ma indolente, sornione e romantico, creano scompiglio ai sentimenti degli amanti.



Le belle musiche di Roberto Procaccini, le scene e le coreografie di grande impatto di Annalisa Aglioti e luci da concerto rock, fanno da cornice ad uno spettacolo libero da rigidità e doveri, dove tutto è possibile e sogno e realtà si mischiano di continuo: "In fondo siamo come una rock band", dice Ruffini e proprio con una canzone rock "Black Hole Sun" dei Soundgarden si chiude il sipario.