Paola Turci svela come ha conosciuto Francesca Pascale: "Era una mia fan"

In un'intervista televisiva la cantante ha raccontato come ha conosciuto la moglie: “Francesca era già una mia fan” confessando anche che il merito dell'infatuazione iniziale è scaturito grazie a Francesca Fagnani che intervistò la Pascale su Il Fatto Quotidiano: "Diceva cose che condividevo".

L'attenzione non richiesta Ospite di Alessandro Cattelan, Paola Turci ha iniziato a raccontare della sua relazione con Francesca Pascale, puntualizzando un aspetto importante: "La cosa per cui ho sofferto in questi anni di attenzione non richiesta è stato il leggere, oltre ad alcune cose brutte che lascio perdere, 'ma perché vi volete far vedere così tanto?'. Che era proprio il contrario, erano gli altri che volevano cercare, capire, vedere, sapere e conoscere. Per me e per lei non c'era questa volontà.

Il merito di Francesca Fagnani Paola Turci ha confessato per la prima volta che a fare da gancio, suo malgrado, è stata Francesca Fagnani che aveva intervistato la Pascale: "Io lessi questa intervista e rimasi colpita. Francesca non era nei miei radar e pensavo che Francesca Pascale fosse un’altra. Lei non si faceva tanto vedere. Comunque ho letto l’intervista, mi è piaciuta, poi ho visto la foto e ho pensato ‘però dai guarda’. Inoltre ha detto delle cose intelligenti e che condividevo in quell'intervista".

L'incontro a un concerto Le due si sono conosciute a un concerto della cantante: "Era una mia fan. Ci siamo conosciute a un mio concerto", ha raccontato Paola Turci spiegando l'incontro: "Vengo a sapere che sarebbe venuta al mio concerto a Torino. Ero un po' agitata, l'ho vista mentre entravo in scena. Io la vedo e salta la luce. Così ho fatto un concertino senza audio, poi dopo cinque minuti hanno ripristinato l’elettricità. Lei è rimasta colpita di questa cosa che ho cantato senza luce" ha ricordato.

La relazione mai ufficializzata La storia tra Paola Turci e Francesca Pascale non è mai stata apertamente ufficializzata. Era venuta alla luce nell'estate del 2020 quando un settimanale pubblicò le foto di un bacio tra le due a bordo di uno yacht nel Cilento. Solo quattro mesi prima Francesca Pascale aveva ufficializzato la fine della sua storia con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Da allora rumor, o meglio pettegolezzi, come li ha definiti la Turci, che in trent'anni di carriera ha sempre gelosamente difeso la discrezione sulla sua vita privata. Fino alle nozze.

Leggi Anche Nozze a Montalcino, Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì