Paola Iezzi torna con "Ridi": "Ho ripreso il mio cammino con passi di bimbo"

Seppure molto attiva su diversi fronti, o forse anche per questo, Paola è stata per qualche tempo distratta dal proprio percorso musicale. L'Ep è il primo passo di un ritorno, che a breve vedrà anche la ripubblicazione, in cd e vinile, del suo album natalizio "A Merry Little Christmas", in una versione con diversi brani in più. Dopo la fine del sodalizio con la sorella Chiara, insomma, il suo percorso solista sembra aver preso un'andatura più spedita e sicura. Anche se lei spiega che il ritorno non è frutto di un qualche cambiamento o di un evento preciso. "Non c'era una ragione particolare, semplicemente me la sono sentita di uscire. Anche perché il pezzo l'ho scritto parecchi anni fa - dice -. La melodia è di Michele Monestiroli, in arte Cat Paradox, un mio carissimo amico e collaboratore da moltissimo tempo. Me la fece sentire e io subito avvertii qualcosa di speciale e scrissi questo testo perché ero reduce da un avvenimento per me abbastanza segnante".



Come mai non lo hai pubblicato all'epoca?

Il pezzo è rimasto lì perché volevo fare un disco e stavo cercando dei pezzi da mettere insieme per un album però non riuscivo a trovare il bandolo della matassa. Inoltre il pezzo era incompleto. Dove adesso c'è la parte parlata c'era solo un passaggio strumentale che non sapevo come risolvere. Ho anche pensato a un rapper che facesse un featuring ma è una cosa ormai stra-abusata. Ma non volevo nemmeno cantarci sopra, volevo ci fosse uno stacco. E quindi alla fine è rimasto lì nel cassetto per almeno tre anni.



E poi cosa è successo?

Ogni tanto me lo risentivo perché comunque ci credevo ma mancava qualcosa. Poi quest'anno, ai primi di giugno, in un momento di difficoltà personale ho deciso di staccare un po' e rifugiarmi al mare, in Sardegna. Volevo immergermi nella natura per ricaricare le pile. Ero in un albergo a mezz'oretta dal mare e ogni mattina mi facevo una passeggiata fino alla spiaggia, ascoltando musica. E un giorno è partito il provino che avevo registrato per "Ridi". Appena arrivata al mare ho preso il mio quaderno e ho iniziato a buttare giù un testo velocemente su quel bridge. E poi ho pensato che la parte di 'speech' poteva essere la soluzione giusta.