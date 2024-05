Paola & Chiara lanciano il tormentone estivo "Festa totale"

Scritto e musicato da Paola & Chiara in collaborazione con Adel Al Kassem, Andrea Spigaroli e Riccardo Scirè, che con Zef ne ha curato anche la produzione, "Festa totale" è un “Festival” di emozioni, guidato dalla necessità di sfidare il mondo e le sue convenzioni, superando le barriere digitali che oggi spesso limitano l'amore: vieni a prendermi per mano / non siam cuori su un display. "‘Festa totale’ è un invito inclusivo a far festa, un grido d’amore forte e libero al mondo, un’esortazione a qualunque tipo di outing, come due moderni eroi che su una pista da ballo sfidano gli sguardi giudicanti e fanno esplodere la loro gioia in una danza che contagia tutto e tutti…e a cui non si può dire di no. Una festa totale che arriva nella testa, nelle menti e cuori di tutti come un vento inaspettato che fa ballare", raccontano Paola & Chiara.