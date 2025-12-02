Quando la musica incontra la fantasia: Pacifico guida "Turbo-Lento" dei Metameccanici

Pacifico, all'anagrafe Luigi "Gino" De Crescenzo, presta la sua voce e la sua sensibilità poetica a questa storia di suoni e consapevolezze. Narratore, cantautore e scrittore tra i più stimati della scena italiana, accompagna il pubblico con tono intimo e ironico, trasformando la macchina in un personaggio capace di emozionare. Nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi artisti come Gianna Nannini, Andrea Bocelli, Giorgia e Samuele Bersani, vincendo premi prestigiosi tra cui il Tenco per la Miglior Opera Prima e la Targa Tenco per la Miglior Canzone. Dopo romanzi e colonne sonore, ora torna al teatro con una sfida artistica che unisce tecnologia, musica e racconto.