Il ritorno di Francesco Di Bella con un disco d'amore e politico: ecco "Acqua santa"

Anticipato da "Che ‘a fa?" con Alice (Thru Collected) e "Menamme ‘e mmane"," Acqua Santa" arriva a sette anni di distanza dal precedente "O’Diavolo" (2018) e ne rappresenta l’altra faccia della medaglia. Dopo aver raccontato ciò che potrebbe dividere, in questo disco Francesco Di Bella vuole parlare di ciò che realmente unisce le persone e salda i rapporti. "Qui non si affronta il tema dell’innamoramento che a mio parere è solo breve parentesi narcisistica ma l’amore vero, duraturo, quello in grado di sacrificare una buona parte del proprio ego e di elevare i propri rapporti a qualcosa che va al di là del piacere personale e che possa essere utile agli altri", spiega. "Acqua Santa" è anche un disco politico: "Lo è perché nuota controcorrente, ricordandoci cosa è da considerare come un valore e cosa no. Nel mondo di oggi dominato dall’ individualismo, la condivisione sembra essere un argomento relegato al passato, così come lo spirito di sacrificio e la carità verso gli altri", conclude. "Attraverso l’esperienza di un amore domestico, ho voluto porre l’accento su quei sentimenti che possono essere un collante per le persone e ricordare che solo un grande sforzo comune può salvare l’umanità dalle guerre e dalla catastrofe ambientale".