Osvaldo Supino, ecco il dietro le quinte del video "Stuck On This Feeling"

Il brano scritto e prodotto da Osvaldo insieme a Sam Ray , è una ballad romantica electropop che racconta l'indecisione di lasciarsi andare a una storia d'amore e la paura di rendersi completamente vulnerabili all'altro: “Canto la grande difficoltà che tanti hanno nel credere oggi in una relazione - racconta Osvaldo -. In un mondo iperconnesso, che ci rende sempre più apparentemente indipendenti anche nei sentimenti, quanto è complicato affidarsi completamente a un'altra persona abbandonando la nostra zona comfort?". Tgcom24 vi presenta in anteprima il backstage del video .

Questo di Osvaldo Supino è un pezzo custodito nel cassetto per tre anni, in attesa del momento giusto mentre l’artista iniziava a far conoscere il suo nuovo progetto attraverso i singoli “Lights Down Low”, “Body Burning”, “Don’t Hold Back”, “Gold” e un tour europeo di successo concluso a Stoccolma. “Stuck in This Feeling” infatti, non è un singolo lasciato al caso ma un pezzo vero e proprio del nuovo disco che Osvaldo ha deciso di far conoscere con calma, brano dopo brano. Non è un caso infatti che ogni copertina riporta un numero che rappresenta l’esatta tracklist dell’album.