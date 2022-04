Oscar, la polizia era pronta ad arrestare Will Smith dopo lo schiaffo

Gli agenti della polizia di Los Angeles si sono presentati nel suo ufficio in teatro, pronti ad arrestare Smith, ma a ostruire la loro decisione è stato il comico che si è rifiutato di voler presentare denuncia verso il collega.

Svelando i retroscena della serata, Will Packer, ha raccontato che mentre Chris Rock era restio a sporgere denuncia gli agenti gli dicevano: "Siamo preparati, siamo pronti a prenderlo in questo momento. Puoi sporgere denuncia. Possiamo arrestarlo". Gli esponevano le opzioni ma il comico diceva: "No, sto bene".

Dopo lo show la polizia di Los Angeles aveva già dichiarato che Rock aveva deciso di non sporgere denuncia contro Smith, che poi è stato premiato con la statuetta come miglior attore protagonista per il film

"Una famiglia vincente - King Richard"

. Mercoledì scorso l’Academy ha dichiarato che era stato chiesto a Will Smith di lasciare la cerimonia dopo l’aggressione ma che l'attore si è rifiutato. Intanto nei suoi confronti è stato avviato un procedimento disciplinare per violazione degli standard di condotta. E questo potrebbe comportare la sospensione, l’espulsione o altre sanzioni.