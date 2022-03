Oscar, l'Academy ha chiesto a Will Smith di lasciare il palco ma lui si è rifiutato

L' Academy ha fatto sapere che è stato chiesto all'attore di lasciare la cerimonia degli Oscar e che lui si è rifiutato di farlo. I vertici nel frattempo si sono riuniti per avviare procedimenti disciplinari contro la star per "violazione degli standard di condotta". L'azione disciplinare potrebbe includere la sospensione, l'espulsione o altre sanzioni.

Molti si sono infatti chiesti come mai all'attore è stato permesso di rimanere seduto in prima fila alla cerimonia dopo l'incidente con Rock.

"Le cose si sono svolte in un modo che non avremmo potuto prevedere - ha dichiarato l'Academy - Anche se vogliamo chiarire che al signor Smith è stato chiesto di lasciare la cerimonia e lui ha rifiutato, riconosciamo anche che avremmo potuto gestire la situazione in modo diverso".

Smith ha l'opportunità di difendersi in una risposta scritta prima che il consiglio si riunisca di nuovo il 18 aprile.

CHRIS ROCK ROMPE IL SILENZIO

- Nel frattempo Rock rompe il silenzio sullo schiaffo. In realtà il comico si è limitato a dire che sta ancora "elaborando quello che è successo" e che presto ne parlerà meglio e magari ci farà uno spettacolo: "Come è stato il vostro fine settimana? So che volete sapere del mio, ma per adesso non ho troppo da dire su quello che è successo domenica sera, non ci sono ancora battute in merito a quello. Quindi ve la faccio breve, per stasera ho un intero spettacolo da portare in scena e l’ho scritto prima di questo fine settimana. Riguardo agli Oscar, sto ancora elaborando quello che è accaduto con Will. Quindi ad un certo punto, parlerò di quello che avete visto e sarà divertente”.

