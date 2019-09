"Il traditore" di Marco Bellocchio è il candidato italiano nella corsa all'Oscar per il miglior film in lingua straniera. Lo ha deciso la Commissione di Selezione istituita dall'Anica a giugno, su incarico dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. "Non mi faccio illusioni, ma farò tutto il possibile per aiutare Il traditore in questo lungo cammino. Pur da vecchio anarchico pacifista e non violento, sento come un onore e una responsabilità rappresentare l'Italia in questa sfida", ha detto a caldo il regista.