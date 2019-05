"Il Traditore", da Cannes alle sale: Francesco Favino è Tommaso Buscetta nel film di Marco Bellocchio

Il film racconta il primo grande pentito di mafia, l’uomo che per primo consegnò le chiavi per avvicinarsi alla piovra, cambiando così le sorti dei rapporti tra Stato e criminalità organizzata. Tutto parte con l’arresto in Brasile e l’estradizione in Italia, passando per l’amicizia con il giudice Falcone che sembra poter dare vita a un cambiamento radicale: seguendo un proprio percorso personale, l'uomo accetta il ruolo del "traditore" e comincia a raccontare i segreti di mafia, permettendo per la prima volta a un giudice di penetrare la logica e la struttura della "cupola". Ma Cosa Nostra ricorda a Buscetta e all’Italia che la sua sconfitta è ben lontana. Scoppia la bomba a Capaci e il protagonista alzerà il tiro facendo il nome di Andreotti. Da quel momento sarà costretto a fuggire dall’Italia per sempre.



La prospettiva del racconto di Bellocchio non è quella del cinema d'inchiesta, ma l'indagine psicologica sulla mente di un uomo che è chiamato a una scelta per cambiare la sua vita. Diverso dai ritratti "che spesso in modo meritevole, ma per me poco interessante fanno le tv che parlano di tutti i morti e del loro tragitto", ha confessato il regista, che è tornato dietro la macchina da presa a tre anni da "Fai bei sogni". Nel film si racconta "l’ambiguità e la sofferenza di un uomo che tradisce, ma al tempo stesso resta un mafioso, resta mentalmente nel mondo in cui è nato".



Bellocchio è anche sceneggiatore (insieme a Francesco Piccolo, Ludovica Rampoldi e Valia Santella e con la collaborazione di Francesco La Licata e la consulenza storica di Saverio Lodato): "Ho iniziato a pensarci e ho trovato la chiave del tradimento, tema per me interessante: mi ha ricordato il mio tradimento verso tutta una società, la mia educazione cattolica. Il tradimento può essere un atto vile, ma può invece rappresentare una separazione. È stata illuminante la lettura di 'Giuda' di Amos Oz".