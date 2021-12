Oscar, Grammy, Golden Globe... i trionfatori del mondo dello spettacolo nel 2021

Le premiazioni e i red carpet dei tanti eventi di spettacolo del 2021 sono ritornati quasi alla normalità e in presenza. Se a far man bassa dei maggiori riconoscimenti cinematografici è stata Chloé Zhao con il suo "Nomadland" , menzione speciale per Laura Pausini che ha conquistato il Golden Globe per la miglior canzone originale. Ai Grammy ha vinto 4 premi Beyoncé mentre Dua Lipa ha sbaragliato la concorrenza ai Brit Awards.

A inaugurare l'anno con lo slittamento a inizio marzo sono stati i Golden Globe che hanno visto trionfare "Nomadland" di Chloé Zhao che oltre allo storico premio come miglior regia, si è portato a casa anche il riconoscimento per il miglior film drammatico. Prima candidatura e prima vittoria per Laura Pausini che è stata premiata per la miglior canzone originale "Io sì/Seen" da "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti. Chloé Zhao ha poi concesso il bis agli Oscar con ben tre premi (anche a Frances McDormand): è la seconda donna e la prima asiatica a vincere.

Oscar 2021: tutti i premiati, da Chloé Zhao a Frances McDormand Fances McDormand e Chloe Zhao Ansa 1 di 20 Fances McDormand e Chloe Zhao IPA 2 di 20 Ansa 3 di 20 Ansa 4 di 20 Ansa 5 di 20 H.E.R., Miglior canzone originale per "Judas and the Black Messiah" Ansa 6 di 20 Ansa 7 di 20 Emerald Fennell - Miglior sceneggiatura originale IPA 8 di 20 Daniel Kaluuya, Miglior attore non protagonista per "Judas and the Black Messiah" 9 di 20 Dana Murray e Pete Docter - Miglior film d'aanimazione "Soul" Ansa 10 di 20 Thomas Vinterberg, Miglior Film Straniero per "Another round" Ansa 11 di 20 Jon Batiste, Trent Reznor and Atticus Ross, Miglior Colonna sonora per "Soul" Ansa 12 di 20 Mikkel E. G. Nielsen, Miglior Montaggio per "Sound of Metal" Ansa 13 di 20 Scott R. Fisher, Migliori effetti visivi per "Tenet" Ansa 14 di 20 Mia Neal, Jamika Wilson e Sergio Lopez-Rivera, Miglior makeup per "Ma Rainey's Black Bottom" IPA 15 di 20 Erik Messerschmidt, Miglior Fotografia per "Mank" Ansa 16 di 20 Phillip Bladh, Carlos Cortes, Michellee Couttolenc e Jaime Baksht, Miglior suono per "Sound of Metal" IPA 17 di 20 Yuh-Jung Youn , Miglior attrice non protagonista per "Minari" Ansa 18 di 20 Michael Govier e Will McCormack - Miglior Corto animato Ansa 19 di 20 Ansa 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Golden Globe, Laura Pausini vince per la miglior canzone originale

A Cannes 74 ha vinto la Palma d'oro "Titane" di Julia Ducournau con il Grand Prix della giuria, diviso tra l'iraniano Asghar Farhadi per "A Hero" e il finlandese Juho Kuosmanen per "Hytti n.6 (Compartment n. 6)" (entrambi favoriti per l'Oscar e il Golden Globe per il miglior film straniero nel 2022). Alla 78esima Mostra del cinema di Venezia il Leone d'oro è andato a "L'evenement" di Audrey Diwan, con Paolo Sorrentino che ha portato a casa il Gran premio della Giuria per "E' stata la mano di Dio".

Grammy 2021, esibizioni e protagonisti: le foto più belle della cerimonia Ansa 1 di 93 Ansa 2 di 93 Ansa 3 di 93 Ansa 4 di 93 Ansa 5 di 93 Ansa 6 di 93 Ansa 7 di 93 Ansa 8 di 93 Ansa 9 di 93 Ansa 10 di 93 Ansa 11 di 93 Ansa 12 di 93 Ansa 13 di 93 Ansa 14 di 93 Ansa 15 di 93 Ansa 16 di 93 Ansa 17 di 93 Ansa 18 di 93 Ansa 19 di 93 Ansa 20 di 93 Ansa 21 di 93 Ansa 22 di 93 Ansa 23 di 93 Ansa 24 di 93 Ansa 25 di 93 Ansa 26 di 93 Ansa 27 di 93 Ansa 28 di 93 Ansa 29 di 93 Ansa 30 di 93 Ansa 31 di 93 Ansa 32 di 93 Ansa 33 di 93 Ansa 34 di 93 Ansa 35 di 93 Ansa 36 di 93 Ansa 37 di 93 Ansa 38 di 93 Ansa 39 di 93 Ansa 40 di 93 Ansa 41 di 93 Ansa 42 di 93 Ansa 43 di 93 Ansa 44 di 93 Ansa 45 di 93 Ansa 46 di 93 Ansa 47 di 93 Ansa 48 di 93 Ansa 49 di 93 Ansa 50 di 93 Ansa 51 di 93 Ansa 52 di 93 Ansa 53 di 93 Ansa 54 di 93 Ansa 55 di 93 Ansa 56 di 93 Ansa 57 di 93 Ansa 58 di 93 Ansa 59 di 93 Ansa 60 di 93 Ansa 61 di 93 Ansa 62 di 93 Ansa 63 di 93 Ansa 64 di 93 Ansa 65 di 93 Ansa 66 di 93 Ansa 67 di 93 Ansa 68 di 93 Ansa 69 di 93 Ansa 70 di 93 Ansa 71 di 93 Ansa 72 di 93 Ansa 73 di 93 Ansa 74 di 93 Ansa 75 di 93 Ansa 76 di 93 Ansa 77 di 93 Ansa 78 di 93 Ansa 79 di 93 Ansa 80 di 93 Ansa 81 di 93 Ansa 82 di 93 Ansa 83 di 93 Ansa 84 di 93 Ansa 85 di 93 Ansa 86 di 93 Ansa 87 di 93 Ansa 88 di 93 Ansa 89 di 93 Ansa 90 di 93 Ansa 91 di 93 Ansa 92 di 93 Ansa 93 di 93 leggi dopo slideshow ingrandisci

In ambito musicale, Beyoncé ha fatto la storia alla 63esima edizione dei Grammy vincendo 4 premi. Ma è stata Billie Eilish ad accaparrarsi il premio principale: dopo la vittoria dello scorso anno ha concesso il bis nella categoria disco dell'anno. I Brit Awards hanno invece visto il successo di Dua Lipa. Dopo la contestata esclusione dai Grammy, The Weeknd si prende la rivincita e trionfa battendo ogni record e aggiudicandosi ben 10 diversi ai Billboard Music Awards 2021. I premi degli American Music Awards hanno certificato il trionfo dei BTS.