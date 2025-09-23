Oscar, "Familia" di Francesco Costabile è il candidato italiano

Il regista, che aveva esordito con "Una femmina" nel 2022, aveva dato letture e film da vedere agli attori e insieme hanno incontrato i protagonisti della storia. "Vengo dal documentario, cerco di prendere stimoli dalla realtà, anche se poi inevitabilmente la tradisci, ci sono licenze poetiche, Luigi temeva la sua vicenda fosse interpretata in modo sbagliato, ma ha capito le mie scelte", aveva raccontato. Un compito non facile anche per il cast. Ciascuno ha dovuto riflettere sui temi trattati. Primo tra tutti Francesco Gheghi, protagonista. "Una delle cose che ho appuntato sulla mia sceneggiatura è: 'io sono figlio di mio padre', la scena in cui tratto male Giulia (Tecla Insolia) è quella di cui ero più insoddisfatto". Ma forse a prendere il peggio dal proprio ruolo è stato Francesco Di Leva, il marito violento: "Mi sono interrogato molto - ha affermato - ma poi mi sono dovuto lasciare andare ed essere il cattivo. Quando interpreti i camorristi vieni riempito di complimenti, quando sei quello che picchia una donna ti becchi gli insulti. In quei casi però prendo in prestito il personaggio e chiedo scusa per lui". Barbara Ronchi, ovvero Licia, una donna per rappresentarne tante, ha parlato della fatica "di capirla profondamente. Ma la sceneggiatura andava in questo senso, ci sono rapporti misteriosi".