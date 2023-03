Oscar 2023, le emozioni della cerimonia: dall'esibizione a sorpresa di Lady Gaga alle lacrime di John Travolta

In una serata in cui hanno trionfato i tratti dei cinesi d'america di "Everything everywhere all at once" dei Daniels che ha portato alla vittoria il "comeback kid" Ke Huy Quan e Michelle Yeoh , prima miglior attrice asiatica

Lady Gaga sul palco Alla vigilia della cerimonia il produttore esecutivo degli Oscar aveva confermato alla stampa che Lady Gaga non avrebbe cantato sul palco la sua canzone candidata nella cinquina. "Gaga sta girando un film. Ha pensato che non ce l'avrebbe fatta a mettere insieme una performance del calibro a cui è abituata, così ha rinunciato", aveva spiegato Glenn Weiss. E invece, a dispetto di quanto l’Academy aveva anticipato, la popstar si è esibita con una performance commovente. Per lei niente abito da sera, niente trucco di scena: solamente una sobria treccia a una maglietta a maniche corte nera e dei jeans strappati. Abbiamo tutti bisogno di eroi. Trova il tuo eroe dentro di te” ha detto la popstar, prima di esibirsi sulle note di "Hold My Hand", la canzone nominata all'Oscar di "Top Gun: Maverick".

Rihanna L'esibizione di Rihanna era prevista sul palco della 95esima notte delle stelle. Non per questo è stata meno emozionante. La star ha cantato dal vivo "Lift Me Up", brano parte della colonna sonora di "Black Panther: Wakanda Forever" e nominato all’Oscar per la Migliore canzone. Sul palco ha indossato un abito che sottolineava le forme della gravidanza.

Il dolore di John Travolta Con Lenny Kravitz al pianoforte l'Academy ha ricordato gli amici scomparsi, come tradizione. Tra questi, anche Gina Lollobrigida. Il segmento "In Memoriam" ha citato tra gli altri Irene Papas, Kirstie Allen, Ray Liotta, Irene Cara, Jean Luc Godard, Burt Bacharach, Angela Lansbury, Vangelis, James Caan, Raquel Welch e tanti altri che, anche da dietro le quinte, hanno contribuito alla magia dell'industria dei sogni. Tra questi il truccatore italiano Maurizio Silvi di "Moulin Rouge" e "Il grande Gatsby". John Travolta non ha trattenuto le lacrime quando ha ricordato Olivia Newton-John, co-protagonista in "Grease", scomparsa l'8 agosto dell'anno scorso a 73 anni.

La vittoria di Ke Huy Quan Tra le lacrime, dopo aver baciato la statuetta stretta tra le mani, Ke Huy Quan ha celebrato la vittoria come Miglior attore non protagonista rivolgendosi alla madre: "Guarda, ho appena vinto un Oscar". Da palco ha poi raccontato: "Il mio viaggio è cominciato su una barca di profughi, in qualche modo sono finito qui, a Hollywood. Non sono storie di cinema, sono storie reali: è questo il vero sogno americano". La sua serata trionfale è finita nell'abbraccio finale con Harrison Ford con cui Ke, fuggito in barca da bambino da Saigon in fiamme e che per un anno aveva vissuto in un campo profughi, aveva recitato in "Indiana Jones e il tempio maledetto", ma poi, oltre a "I Goonies", una volta cresciuto non aveva più trovato una parte sul grande schermo.

Michelle Yeoh fa la storia Michelle Yeoh è la prima donna di origini asiatiche a vincere un Oscar come miglior attrice protagonista grazie al suo ruolo in "Everything Everywhere All At Once" dopo essersi affermata grazie a diversi ruoli in film d’azione con film come "007 Il domani non muore mai" e "La tigre e il dragone". Nel suo discorso di ringraziamento ha detto: "Per tutti i bambini e le bambine che hanno un aspetto come il mio e che mi stanno guardando questa sera, questo è un faro di speranza e possibilità".