Gli Oscar cambiano casa, dal 2029 trasmessi su YouTube

"Siamo entusiasti di avviare una partnership globale e multiforme con YouTube per diventare la futura sede degli Oscar e della nostra programmazione annuale", hanno dichiarato l’amministratore delegato dell’Academy Bill Kramer e la presidente Lynette Howell Taylor. "L’Academy è un’organizzazione internazionale e questa collaborazione ci consentirà di ampliare l’accesso al nostro lavoro al pubblico più vasto possibile".