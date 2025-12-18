Logo Tgcom24
Gli Oscar cambiano casa, dal 2029 trasmessi su YouTube

La cerimonia in diretta e gratuita dalla 101esima edizione fino al 2033 dopo l'accordo pluriennale tra l’Academy e la piattaforma

18 Dic 2025 - 08:17
© Ansa

© Ansa

Dal 2029 la Notte degli Oscar cambierà casa. La celebre cerimonia di premiazione non sarà più trasmessa da ABC, storica emittente televisiva che manterrà i diritti fino al 2028, anno del centenario degli Academy Awards. A partire dall’edizione successiva, infatti, la diretta streaming globale passerà a YouTube.

L’annuncio è arrivato dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che ha ufficializzato un accordo pluriennale con la piattaforma di video sharing. Secondo l’intesa, YouTube deterrà i diritti esclusivi dello streaming degli Oscar dal 2029 al 2033, diventando il punto di riferimento principale per tutti i contenuti legati alla manifestazione. Non solo la cerimonia di premiazione: YouTube ospiterà anche la copertura del red carpet, i Governors Awards e l’annuncio delle nomination, rafforzando così il proprio ruolo centrale nella narrazione dell’evento cinematografico più seguito al mondo.

"Siamo entusiasti di avviare una partnership globale e multiforme con YouTube per diventare la futura sede degli Oscar e della nostra programmazione annuale", hanno dichiarato l’amministratore delegato dell’Academy Bill Kramer e la presidente Lynette Howell Taylor. "L’Academy è un’organizzazione internazionale e questa collaborazione ci consentirà di ampliare l’accesso al nostro lavoro al pubblico più vasto possibile".

La scelta segna un passaggio storico: dagli schermi della televisione tradizionale allo streaming digitale globale. Un cambiamento che riflette l’evoluzione delle abitudini di consumo e l’obiettivo dell’Academy di avvicinarsi a nuove generazioni di spettatori, rendendo gli Oscar sempre più accessibili e internazionali.

