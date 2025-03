Il migliore attore non protagonista alla 97esima edizione degli Oscar è Kieran Culkin per A Real Pain. Il premio come miglior film di animazione è andato a Flow di Gints Zilbalodis, Matīss Kaža, Ron Dyens and Gregory Zalcman. Come miglior corto d'animazione è stato invece premiato Shadow of the Cypress di Shirin Sohani e Hossein Molayemi.