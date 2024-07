In un'intervista a Paper Magazine poche settimane fa, in occasione del lancio del suo ultimo singolo "Ra ta ta ta", Mahmood si era aperto su una relazione durata oltre cinque anni con una persona speciale che lo ha anche ispirato nella produzione del suo ultimo album "Nei letti degli altri".

Ma da mesi il cantante si dichiara single: "Se sono innamorato? Lo ero, ho passato un periodo non bello. Per questo sto lavorando tanto, per non pensare all’amore (...) Faccio fatica a capire le mie emozioni. Non so bene se sono innamorato adesso...".