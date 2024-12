Ornella Vanoni e Mahmood, intesa vincente: esce il duetto su "Sant'Allegria"

La magia e l’intesa vincente del duetto tra Ornella Vanoni e Mahmood, che lo scorso ottobre ha incantato il pubblico del Unipol Forum di Assago con tanto di standing ovation, si trasforma in una emozionante novità discografica: "Sant'Allegria (con Mahmood)" sarà fuori martedì 10 dicembre in digitale. "Il 10 dicembre uscirà finalmente 'Sant’Allegria' in duetto con Mahmood - racconta Ornella Vanoni -. Alessandro mi piace molto, adoro la sua dolcezza e quando canto con lui sento le nostre voci mescolarsi alla perfezione. Ricordo con immenso piacere la nostra esibizione al Forum, è stata una grande emozione: mi ha tenuto per mano e insieme abbiamo condiviso un momento magico e speciale di fronte a un pubblico immenso".