Ornella Vanoni, dieci inediti per i 50 anni del disco con Toquinho

Addio Ornella Vanoni, la vita e carriera in foto
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Dieci registrazioni inedite, tra brani mai pubblicati, duetti e conversazioni in studio, per riscoprire l'intesa artistica tra Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius de Moraes. A cinquant'anni dall'uscita, torna il 13 novembre, in digitale e in edizione limitata doppio CD e doppio LP, "La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria", lo storico album del 1976 che contribuì a far conoscere la bossa nova al grande pubblico italiano.
La riedizione curata da Nar International comprende il disco originale rimasterizzato e un secondo album di inediti recuperati dai nastri delle sessioni romane, tra cui "L'apprendista poeta", cantata da Vanoni e Vinícius, e "A felicidade". "Abbiamo ritrovato non soltanto registrazioni inedite di straordinario valore, ma la presenza viva di Ornella, Vinícius e Toquinho", spiega il team di Nar International, sottolineando come "le registrazioni restituiscano le loro voci, gli scambi spontanei, i sorrisi e le intese". Il cinquantenario sarà celebrato anche il 16 novembre alla Fabbrica del Vapore, nell'ambito della Milano Music Week, con la serata gratuita Ornella não tem fim.
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