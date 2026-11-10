Ornella Vanoni, dieci inediti per i 50 anni del disco con Toquinho

La riedizione curata da Nar International comprende il disco originale rimasterizzato e un secondo album di inediti recuperati dai nastri delle sessioni romane, tra cui "L'apprendista poeta", cantata da Vanoni e Vinícius, e "A felicidade". "Abbiamo ritrovato non soltanto registrazioni inedite di straordinario valore, ma la presenza viva di Ornella, Vinícius e Toquinho", spiega il team di Nar International, sottolineando come "le registrazioni restituiscano le loro voci, gli scambi spontanei, i sorrisi e le intese". Il cinquantenario sarà celebrato anche il 16 novembre alla Fabbrica del Vapore, nell'ambito della Milano Music Week, con la serata gratuita Ornella não tem fim.