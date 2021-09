Ornella Muti e la figlia Naike lanciano prodotti realizzati con la cannabis

Leggi Anche Naike Rivelli celebra lo Yoga Day, posizioni hot in slip e tacchi

Mamma e figlia promuovono la raccolta firme per il referendum sulla legalizzazione della cannabis e assicurano che l'associazione Ornella Muti Hemp Club ha come obiettivo quello di fornire supporto ai malati e dar vita iniziative di 'green economy': "I nostri intenti principali sono: fornire supporto ai malati, aiutandoli neo reperire in tempi brevissimi la cannabis prescritta; mettere in contatto i malati con i medici tramite il Cannabis Medical Center; allestire una sede fisica dell’associazione munita di una sala terapia, all'interno della quale i pazienti, in possesso di prescrizione medica, possano eseguire i trattamenti; creare eventi che promuovano la Cannabis Terapeutica invitando dottori, artisti ed esperti del settore cannabico".

Non solo. Si vuole anche dare "ai propri soci la possibilità di coltivare il CBD (ornella weed), il quale verrà pagato direttamente al coltivatore; produrre Piante ornamentali; - Vendere agli associati prodotti Green, certificati da noi, a prezzi scontati. A tutti gli iscritti e i membri dell'associazione sarà riconosciuta una tessera. Sono previsti tesseramenti per soci sostenitori, malati e coltivatori".

