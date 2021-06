Naike Rivelli celebra lo yoga day, posizioni hot in slip e tacchi

Il 21 giugno è lo Yoga Day, un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della disciplina. Tra questi c'è Naike Rivelli , che su Instagram celebra la giornata a modo suo. In topless, con addosso solo slip rossi e décolleté dello stesso colore, si mette in posa in equilibrio sulle mani, con sullo sfondo un graffito raffigurante Albert Einstein che crea un effetto ottico piccante.

Leggi Anche Naike Rivelli senza nulla addosso insieme alla sua maialina

Per Naike lo yoga è una vera passione, soprattutto nelle due versioni aereal e naked. Non è raro vederla sui social con poco o nulla addosso, impegnata nelle complesse posizioni aggrappata a teli che la tengono sospesa a mezz'aria. "Sii intelligente, fai yoga", scrive condividendo la foto della sua posa provocante, con il lato B rivolto all'obiettivo e le forme in mostra.

Leggi Anche Naike Rivelli mostra il suo bagno… con i pesci e le stelle

Anche sua madre Ornella Muti celebra lo yoga day. In uno scatto postato da Naike si vede l'attrice mentre a gambe divaricate si piega in avanti, dimostrando una buona dose di agilità e mettendo in mostra un fisico sempre tonico.

Potrebbe interessarti anche: