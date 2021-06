Naike Rivelli senza nulla addosso insieme alla sua maialina Instagram 1 di 12 Instagram 2 di 12 Instagram 3 di 12 Instagram 4 di 12 Instagram 5 di 12 Instagram 6 di 12 Instagram 7 di 12 Instagram 8 di 12 Instagram 9 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ennesima provocazione social per Naike Rivelli, che si mostra senza veli per sensibilizzare sul tema dell'utilizzo della vera pelle nell'industria fashion. Non ha nulla addosso, fatta eccezione per le scarpe con il tacco e gli occhiali da sole, e si copre il seno con una mano e le parti intime con una borsa. Insieme a lei la sua maialina Kiara, che scorrazza libera sul prato.