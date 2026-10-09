Orietta Berti cambia ancora pelle, con Nina Zilli e Danti arriva "Maledetto Settembre"
Fuori il 9 ottobre il brano reggaeton nato dall'amicizia, che trasforma il rientro alla routine nell'occasione per non spegnere l'energia dell'estatedi Simona Pisoni
Settembre è arrivato puntuale, ma Orietta Berti non sembra avere alcuna intenzione di salutare l'estate, anzi, ha deciso di trascinarne il ritmo dentro l'autunno insieme a due amici, Nina Zilli e Danti, trasformando il ritorno alla quotidianità in una festa. Nasce così "Maledetto Settembre", il nuovo singolo in uscita il 9 ottobre, prodotto con un sound reggaeton, che punta tutto su energia, ironia e voglia di divertirsi. Lo spirito del progetto emerge, chiaramente, nelle immagini del backstage del videoclip, pubblicate in esclusiva su Tgcom24, che mostrano la complicità nata tra i tre artisti e l'atmosfera gioiosa del singolo.
Il titolo potrebbe far pensare alla malinconia per le vacanze finite. In realtà, accade esattamente il contrario: la canzone prende quella sensazione di nostalgia e la ribalta, cercando di trattenere il sole, la leggerezza e la spensieratezza dell'estate anche quando il calendario impone di tornare alla routine.
60 anni di carriera e ancora tanta voglia di giocare
Per Orietta Berti il nuovo singolo arriva in un momento speciale. L'artista festeggia 60 anni di carriera, un traguardo che potrebbe invitare a guardare soprattutto al passato, lei, invece, è un "vulcano di energia" e continua a scegliere il presente e a sperimentare nuovi incontri musicali. Dopo decenni di successi e una capacità unica di attraversare epoche e generazioni, Orietta si rimette ancora una volta in gioco: questa volta accanto a due artisti e amici molto diversi tra loro come Nina Zilli e Danti. "Maledetto Settembre" nasce infatti in studio, ma affonda le radici in una conoscenza che va oltre la musica. "Sono un po' di anni che con Orietta ci frequentiamo e non solo professionalmente. Ormai è diventata una bella amicizia, che coinvolge anche le nostre famiglie" ha dichiarato Danti.
Da questa familiarità è nato anche il tono del brano, leggero e ironico, costruito intorno a un'idea semplice: raccontare quanto sia difficile, una volta terminata l'estate, rientrare nei ritmi di tutti i giorni. "La soddisfazione più grande è di essere riuscito a far dire ad Orietta, Chumbawamba" ha raccontato un divertito Danti, che ha aggiunto "Abbiamo tirato fuori dal nostro cilindro un pezzo invernale, ma con l'allure dell'estate".
Per Nina Zilli si tratta della prima collaborazione con Orietta Berti e l'occasione sembra essere stata, soprattutto, un modo per divertirsi insieme. "Lavorare al fianco di una grande Artista come Orietta è davvero un privilegio raro, Maledetto Settembre è stata un'occasione incredibile per divertirci e surfare sull'ultima onda estiva". Parole che restituiscono bene la natura del progetto: più che una semplice collaborazione tra tre artisti, un incontro costruito sulla complicità e sulla voglia di condividere musica senza prendersi troppo sul serio. Il risultato è una canzone prodotta da Daniele Lazzarin, in arte Danti, insieme a Paolo Saraceni, conosciuto come Biggie Paul, che non vuole celebrare la malinconia del rientro, ma quasi combatterla a colpi di ritmo.
Le immagini del backstage in esclusiva Tgcom24
Il racconto di "Maledetto Settembre" passa anche dalle immagini del videoclip, dove la complicità tra Orietta, Nina e Danti diventa parte integrante del progetto. Le immagini del backstage, in esclusiva su Tgcom24, offrono uno sguardo dietro le quinte e sui momenti condivisi dai tre artisti e raccontano, anche visivamente, lo spirito della canzone: niente distanza o formalità, ma il piacere di stare insieme, scherzare e trasformare una collaborazione musicale in un momento di festa.