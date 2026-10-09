Per Orietta Berti il nuovo singolo arriva in un momento speciale. L'artista festeggia 60 anni di carriera, un traguardo che potrebbe invitare a guardare soprattutto al passato, lei, invece, è un "vulcano di energia" e continua a scegliere il presente e a sperimentare nuovi incontri musicali. Dopo decenni di successi e una capacità unica di attraversare epoche e generazioni, Orietta si rimette ancora una volta in gioco: questa volta accanto a due artisti e amici molto diversi tra loro come Nina Zilli e Danti. "Maledetto Settembre" nasce infatti in studio, ma affonda le radici in una conoscenza che va oltre la musica. "Sono un po' di anni che con Orietta ci frequentiamo e non solo professionalmente. Ormai è diventata una bella amicizia, che coinvolge anche le nostre famiglie" ha dichiarato Danti.