Omini, fuori il video del brano finalista a Sanremo Giovani 2023

Il brano è in radio da venerdì 8 dicembre. Protagonisti del videoclip di “Mare Forza 9oi”, diretto da Josè Loggia, sono il trio torinese e i loro strumenti. Il singolo, caratterizzato da sonorità rock, narra l’attrazione tempestosa che può scaturire tra due persone. Nella scala Douglas, che determina la condizione dello stato del mare, l’esplosività del rapporto verrebbe descritto con il grado 9, trasformato per l’occasione in "noi".

Il brano, scritto e composto da F. Roccati, G. Pastorino e M. Bitossi e prodotto da Tommaso Colliva, verrà eseguito live dagli Omini per la prima volta martedì 19 dicembre, durante la Finale di Sanremo Giovani, che si terrà al Teatro del Casinò di Sanremo, in onda in diretta su Rai 1, Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play.

