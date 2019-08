Olivia Newton-John: "Non so quanto vivrò ancora"

"Non so quanto vivrò ancora, non ho nemmeno voluto saperlo dai dottori. Sono grata per ogni giorno che vivo, ogni giorno è un regalo". Alla tv australiana Olivia Newton-John ha spiegato cosa vuol dire convivere con il cancro per la terza volta. Ma la Sandy di Grease non è sola. Durante una data del tour "The Man. The Music. The Show" a Sydney, l'attore australiano Hugh Jackman ha fermato il suo spettacolo per mandarle un messaggio di affetto e supporto.