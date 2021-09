Olivia Newton John no-vax: polemiche nella sua fondazione per la lotta al cancro

Olivia Newton John l'aveva annunciato mesi fa e non ha cambiato idea: non farà il vaccino anti-Covid, così come sua figlia Chloe. Le intenzioni della star 72enne di "Grease", malata di cancro, hanno messo in agitazione lo staff della sua fondazione "Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Centre" che si occupa di ricerca e cure, anche psicologiche, contro il cancro.

Come tutte le strutture sanitarie, anche il centro che ha sede nell'ospedale di Austin (uno dei più grandi hub vaccinali australiani) sta portando avanti la campagna santaria e informando i cittadini sui benefici che porta la vaccinazione di massa nella lotta al Covid.

Peccato, però, che la benefattrce sia di idee totalmente opposte e le posizioni della Newton-John stanno creando preoccupazioni e imbarazzo nello staff medico. Mesi fa l'attrice aveva ribadito la sua intenzione di non sottoporsi al vaccino: "A questo punto no. Non voglio iniettino mercurio e altri pesticidi, che sono in molti vaccini, nel mio corpo".

A luglio l'ufficio stampa della fondazione, in un comunicato, aveva ancora una volta ribadito l'importanza del vaccino per tornare alla normalità: "I vaccini sono stati testati su larga scala, monitorati e somministrati a milioni di persone in tutto il mondo. I benifici sono di gran lunga superiori ai rischi, quindi la vera domanda è: perché non vi vaccinate?".

