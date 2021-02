John Travolta e la figlia ricreano un ballo di "Grease" per uno spot del Super Bowl

Nella pubblicità, in cui compaiono altre celebrità americane, Travolta si trova in un giardino lussureggiante e sua figlia lo sta aiutando a capire come far funzionare la fotocamera del suo cellulare in modo che possano realizzare un video TikTok. Poi fanno un passo indietro e si lanciano in un paio di passi di danza molto familiari. Solo la musica è diversa, infatti in sottofondo risuona "Sunday Best" dei Surfaces e non "Born to Hand Jive" di Sha Na Na, ma quel ballo indimenticabile è impresso nella memoria dei fan.

Il giorno di Santo Stefano BBC1 ha trasmesso il film ambientato nel 1958 e diventato un cult assoluto. Da lì è partito un "processo social" al musical: è stato pesantemente criticato da numerosi utenti su Twitter che hanno sottolineato quanto fosse invecchiato male, accusando il film di misoginia e di incoraggiare le violenze sessuali. In questi giorni la storica protagonista di "Grease", Olivia Newton-John, ha deciso di rispondere a coloro che hanno mosso queste accuse: "Penso che tutto questo sia un po' sciocco. Voglio dire, questo film è stato girato negli anni 70 ed è ambientato negli anni 50". La cantante e attrice ha quindi spiegato il suo punto di vista: "È un musical cinematografico divertente da non prendere così tanto sul serio. Dobbiamo rilassarci un po' e goderci le cose per quello che sono. Non l'ho visto affatto così, penso che sia un film divertente che intrattiene le persone".

