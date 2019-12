Grease, John Travolta e Olivia Newton-John di nuovo insieme

Sandy e Danny di nuovo insieme. Il tempo è stato generoso per John Travolta e Olivia Newton-John che, a 41 anni da " Grease ", sono tornati a vestire quei panni che regalarono a entrambi eterna fama. L'occasione è stata il raduno Meet n’ Grease che si è tenuto al Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach , in Florida, Le foto sono state pubblicate sul profilo Instagram dei due attori.

"La prima volta con questi abiti di scena dai tempi del film... Sono così emozionata!", ha scritto lei. E lui: "Grease è ancora la parola".

Nel panni di Sandy Olsson la Newton-John ha cantato "Hopelessly Devoted to You" mentre John si è esibito in "Sandy". I due si sono aggiunti al coro della scatenata "Grease Lightenin'". Olivia ha combattuto una lunga battaglia contro il cancro e ha sempre ringraziato John di esserle stato accanto nei momenti più difficili.

"Grease" uscì nel 1978 e diventò il musical di maggior successo del tempo. Nello stesso anno la colonna sonora si piazzò al secondo posto degli album più venduti negli Stati Uniti. In testa alla classifica c'era "La febbre del sabato sera". Decisamente un anno glorioso per John Travolta