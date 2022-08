Olivia Newton-John, la famiglia acconsente ai funerali di Stato e l'Australia si tinge di rosa per lei

Olivia Newton-John avrà un funerale di stato in Australia.

La famiglia della cantante, attrice e attivista contro il cancro, morta l'8 agosto a 73 anni, ha infatti accettato l'offerta del premier dello stato di Victoria Daniel Andrews, che glielo aveva proposto come segno di riconoscimento del suo "talento supremo e della sua dedizione alla ricerca sul cancro in Australia". Intanto dalla Sydney Opera House all'Optus Stadium di Perth e la stazione ferroviaria di Flinders Street a Melbourne, i monumenti delle principali città del Paese si sono tinti di rosa in onore della star di "Grease" e della sua coraggiosa battaglia contro il cancro.