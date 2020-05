Olaf di "Frozen" canta una nuova canzone sul distanziamento sociale

Dopo i cortometraggi della serie "A Casa con Olaf", il tenero pupazzo di neve di "Frozen" ha qualcosa da dire a tutti i suoi fan in questo periodo di quarantena e distanziamento sociale. Sui canali social, la Disney ha pubblicaro la nuova canzone "I Am With You", accompagnata da un piccolo video musicale. L’amato personaggio canta con la voce del doppiatore originale Josh Gad (registrata rigorosamente da casa), mandando un messaggio speciale durante la pandemia da coronavirus. mentre rimane a casa, ad Arendelle.