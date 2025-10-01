Gli Offlaga Disco Pax festeggiano i loro "Vent'anni di Socialismo Tascabile"

Gli Offlaga Disco Pax, come dicono loro stessi, sono stati “una cosa molto seria che non si è mai presa troppo sul serio” e questa leggerezza, unita al rigore delle loro scelte artistiche, ne ha alimentato un piccolo culto diventato sempre più significativo, perché "il tempo scorre lungo i bordi" di ciò che avrebbe potuto essere e di quello che non sarebbe stato mai. Le canzoni di "Socialismo Tascabile (prove tecniche di trasmissione)", uscito nel marzo del 2005, hanno cambiato la vita di Enrico Fontanelli, purtroppo scomparso nel 2014, di Daniele Carretti e di Max Collini e forse oggi stanno cambiando anche quella di Mattia Ferrarini, il polistrumentista di Reggio Emilia che si è unito a Max e Daniele per aiutarli a riportare sul palco un pezzetto di storia della musica indipendente italiana.