Nuovo ruolo cult per Gal Gadot: dopo Wonder Woman sarà Cleopatra

Dopo i due film su Wonder Woman, Gal Gadot tornerà a lavorare con la regista Patty Jenkins per interpretare la protagonista di un dramma epico che si ripromette di rendere onore ad una delle donne più famose della storia, Cleopatra . Secondo quanto riporta Deadline, il colossal sarà un sodalizio tutto al femminile che vedrà anche la partecipazione, in fase di scrittura, di Laeta Kalogridris, autrice di alcuni successi come "Alexander", "Shutter Island", "Alita".

Gal Gadot, fascino dentro e fuori dal set IPA 1 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 15 di 15 IPA 10 di 15 IPA 11 di 15 IPA 12 di 15 IPA 13 di 15 IPA 14 di 15 IPA 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > "Wonder Woman 1984", ecco il primo trailer in italiano

"Come avete sentito insieme a Patty Jenkins e Laeta Kalogridris porteremo sul grande schermo la storia di Cleopatra, regina d'Egitto, in un modo che non si è mai visto prima. Per raccontare per la prima volta la sua storia attraverso lo sguardo femminile, sia davanti che dietro la macchina da presa", ha scritto Gal Gadot sui social per spiegare il progetto, in cui figura anche come produttrice esecutiva.

Non sarà un compito facile il suo, visto che dovrà competere con Elizabeth Taylor e lo storico colossal del 1963, in grado di aggiudicarsi 9 Oscar (e di mandare quasi in bancarotta 20th Century Fox a causa dei costi).

Negli anni si era già parlato del tentativo di Hollywood di riportare sul grande schermo le vicende della potente sovrana amante sia di Cesare che di Marco Antonio e si erano fatti i nomi di James Cameron, Denis Villenueve e David Fincher come registi e di Angelina Jolie e Lady Gaga come protagoniste.

Intanto Gal Gadot è attesa in due film. Il 18 dicembre sbarcherà in sala "Assassinio Sul Nilo", nuova pellicola tratta dai romanzi di Agatha Christie, con Kenneth Branagh nei panni dell' eccentrico detective Hercule Poirot. Presumibilmente a gennaio (anche se non è escluso un nuovo slittamento) arriverà "Wonder Woman 1984", in cui riprenderà l'iconico ruolo di Diana Prince.

TI POTREBBE INTERESSARE: